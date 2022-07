Re David (Cgil), per lavoro femminile serve anche welfare

(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - "Dire che si incentiva l'occupazione femminile, ma non c'è uno stato sociale che sostiene questo impegno, dagli asili in poi, e non ci sono vincoli sulle assunzioni, sono impegni sull' 'acqua'". Lo ha detto Francesca Re David, segretaria Cgil, rispondendo ale domande dei giornalisti ad Ancona sul piano strutturale ipotizzato da Draghi che tra gli obiettivi vede anche un maggior coinvolgimento delle donne al mondo del lavoro. "Anche nel Pnrr c'erano molti impegni sulle donne e sui giovani - ha osservato -, ma finché gli impegni sono 'titoli' e non sono condizioni precise, naturalmente rimangono 'titoli'. La precarietà colpisce in particolare le donne, i giovani, il Mezzogiorno e i lavoratori stranieri". La speranza di Cgil è quella che "il governo voglia finalmente entrare nel merito delle cose".

