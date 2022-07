Pensioni: Bombardieri, ripensare sistema, lavori non uguali

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Bisogna "ripensare il sistema pensionistico, secondo il criterio che i lavori non sono tutti uguali" ed è questo "il presupposto sbagliato della Legge Fornero" sull'estensione del sistema di calcolo contributivo. Lo dice il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri al convegno promosso in mattinata dall'Inps, a palazzo Wedekind, per illustrare alle parti sociali il XXI Rapporto dell'Istituto di previdenza pubblico. (ANSA).