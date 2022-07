Movida: Confesercenti, fiduciosi per soluzione problema Ostuni

(ANSA) - BARI, 13 LUG - "Siamo fiduciosi in una soluzione del problema movida ad Ostuni". E' quanto dichiara in una nota Michele Piccirillo, presidente di Confesercenti Brindisi, dopo l'incontro con i commissari di Ostuni in riferimento alle ordinanze che disciplinano gli orari della movida. Al momento i provvedimenti adottati il 5 luglio scorso prevedono lo stop alla musica alle 24 nel centro urbano ed all'una lungo la costa in settimana, un'ora in più il venerdì ed il sabato, il divieto della somministrazione di alcolici dopo le 2, e fino al 5 agosto dall'1 alle 5 anche il divieto di vendita di prodotti alimentari pronti al 'consumo'.

L'incontro di oggi, però - fanno sapere da Confesercenti - si è svolto "in un clima di proficua collaborazione" "Consentire agli esercenti di svolgere la propria attività - riferisce Piccirillo - rende ancora più attrattiva la città di Ostuni, sia per i cittadini che per le decine di migliaia di turisti che l'affollano nella stagione estiva". "Ovviamente - aggiunge - siamo favorevoli a controlli serrati anche da parte delle forze dell'ordine, ma imporre divieti così stringenti danneggia indistintamente tutto il settore e, a cascata, anche gli utenti di queste attività". "Siamo convinti, in ogni caso, che l'incontro con i commissari del Comune - conclude - sia stato utilissimo per far comprendere le problematiche in questione e siamo fiduciosi sulla possibilità che vengano apportati dei correttivi in tempi utili per salvare la stagione estiva dei commercianti ostunesi". (ANSA).