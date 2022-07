Istat, nel 2021 vola mercato immobiliare, +32,9% (2)

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Le compravendite nell'intero anno sono state 982.260, oltre la metà delle quali (547.936) nel Nord anche se Sud e Isole registrano incrementi superiori rispetto alla media nazionale.

Tra le compravendite totali sono 928.372 quelle per uso abitativo. Sono 424.802 le compravendite di immobili con sede in città metropolitane.(+30,4%). La crescita più accentuata sull'insieme delle compravendite si registra nelle Isole (+36,2% a fronte del +32,9% medio nazionale) con aumenti superiori alla media sia per il settore abitativo (+35,1% a fronte del +32,8% complessivo su tutto il territorio) che per quello economico (+55,8% a fronte di un aumento su tutto il territorio nazionale medio del 34,9%). (ANSA).