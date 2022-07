Intesa Confindustria AA-Borsa Euronext per accesso capitali

(ANSA) - TRIESTE, 13 LUG - "Confindustria Alto Adriatico si pone al fianco delle imprese nella formazione, nella sicurezza sul lavoro, nella trasformazione digitale, nel lean e nelle politiche del credito, aspetto quest'ultimo che sta rivestendo un ruolo centrale stante la difficile situazione geopolitica europea e mondiale". Lo ha ribadito il presidente, Michelangelo Agrusti, secondo il quale «nel nostro territorio esistono molte imprese con ambiziosi progetti di crescita che richiedono però un adeguato sostegno finanziario per essere avviati. Quanto questo sia importantissimo in un periodo contrassegnato da così tante turbolenze economiche, monetarie, valutarie e finanziarie, è evidente». Agrusti ha quindi annunciato la conferma dell'operatività dell'Elite Desk per le sedi di Trieste, Gorizia e Pordenone.

Elite, parte del gruppo Borsa Italiana Euronext, è un network che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali, privati e pubblici. «Questa l'opportunità per le nostre migliori imprese di formare adeguate competenze - ha spiegato - e ottenere tutta la cultura di impresa necessaria per confrontarsi con il mondo della finanza anche quella più innovativa. Il percorso Elite è destinato a imprese ambiziose e in crescita, basato su un'offerta unica di servizi e soluzioni che mette a disposizione competenze industriali, finanziarie e organizzative di altissimo livello».

Con oltre 2.000 imprese ammesse dal lancio, Elite ha creato un network di aziende eccellenti e fortemente orientate a operazioni di finanza straordinaria per accelerare la propria crescita. Ad oggi sono infatti oltre 1.120 le operazioni di corporate finance per un controvalore totale di circa 13 miliardi di euro che hanno coinvolto le aziende Elite. (ANSA).