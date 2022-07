Inps: oltre 20 miliardi di agevolazioni contributive in 2021

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'incidenza delle agevolazioni contributive sul totale dei contributi sociali, nel 2021, "è risalita in misura consistente, superando i 20 miliardi", e "si tratta di un valore pari al 9,3% dei contributi sociali totali".

Sono dati evidenziati stamani dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico, nel corso dell'incontro con le parti sociali, finalizzato all'illustrazione del XXI Rapporto annuale (presentato due giorni fa, alla Camera) alle parti sociali, alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri (che, a seguire, esporranno le proprie proposte su lavoro e pensioni, in particolare sulle forme di flessibilità in uscita, ndr), nella sede dell'Istituto di previdenza pubblico, a palazzo Wedekind, a Roma. Il dossier, ha rammentato, ha mostrato i "vistosi problemi di disuguaglianza territoriali, di genere, reddituali", nella consapevolezza, ha proseguito Tridico, che "quel che c'è nel mercato del lavoro si riflette, poi, sul sistema pensionistico".

