Fisco: Spada, riforma cuneo fondamentale

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Puntare in maniera forte sulla riforma del cuneo fiscale per alzare i salari e rilanciare il lavoro in Italia. Senza scendere a compromessi e unendola ad altre iniziative di detassazione del lavoro. Queste le parole di Alessandro Spada, presidente Assolombarda, intervenuto al VII DLA Piper Tax Day a Palazzo Mezzanotte a Milano.

"Sulla riforma del fisco noi imprese puntiamo tantissimo e quello che ci aspettiamo è che sia una delega forte e che non subisca i compromessi che abbiamo già visto pochi mesi fa. Ci auguriamo che nei prossimi provvedimenti il governo Draghi intervenga sul cuneo fiscale e che sia il più importante possibile" ha esordito Alessandro Spada.

"Si dice che in Italia i salari sono troppo bassi, ma nessuno va a guardare quali sono i costi d'impresa per i nostri dipendenti. Si arriva anche al 58%, rispetto a una media europea del 34%, e quindi questo è un punto importante per noi. Visto che dovrebbero esserci maggiori entrate quest'anno ci sarebbe spazio per una misura che rilancerebbe il lavoro e che darebbe maggior capacità d'acquisto per i lavoratori e favorirebbe anche le aziende" continua il presidente di Assolombarda.

"A questo noi proponiamo di detassare la tredicesima mensilità, offrendo così un welfare agevolato. Poi c'è la nota dolente dell'Irap, di cui chiediamo da tempo il superamento, anche se va detto che sulla parte del costo del lavoro un intervento importante è già stato fatto. Infine, c'è la tassazione del reddito d'impresa che dovrebbe essere spezzata in due momenti, premiando così le aziende che reinvestono i soldi all'interno dell'azienda" ha concluso il presidente Spada.

(ANSA).