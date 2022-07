Fisco: Spada, equità fiscale è doverosa

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Combattere l'evasione fiscale per una doverosa equità fiscale che i dati di questi anni mostrano come sia un problema in Italia. Queste le parole di Alessandro Spada, presidente Assolombarda, intervenuto al VII DLA Piper Tax Day a Palazzo Mezzanotte a Milano.

"Parlando di evasione fiscale, ricordiamoci che solo il 4% degli italiani dichiara un Irpef lordo superiore ai 70mila euro.

Credo che, solo guardando alla cerchia interna di Milano, troveremmo quel numero di contribuenti, mentre il dato è nazionale. L'equità fiscale è un punto fondamentale cui non possiamo rinunciare" ha dichiarato Alessandro Spada. (ANSA).