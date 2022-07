Fisco: Santoro, riduzione tax gap di 3 punti ambiziosa

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'obiettivo indicato dal Pnnr di ridurre la propensione al tax gap complessivo di 3 punti percentuali tra il 2019 e il 2024 è "ambizioso" ma possibile. A condizione che si riesca a combinare "uso intelligente e massivo dei dati, capacità di dialogo con il contribuente ed efficacia dell'azione di repressione" dell'evasione e di riscossione dei tributi accertati. Ne è convinto Alessandro Santoro, presidente della Commissione sull'economia sommersa e l'evasione e consigliere del ministro dell'Economia.

Intervenendo alla consegna del premio Lef alle migliori tesi di laurea in materia fiscale al Cnel, Santoro ha sottolineato i progressi fatti negli ultimi anni e il ruolo fondamentale dell'amministrazione finanziaria per una efficace lotta ai fenomeni evasivi. "La propensione al gap dell'Iva -ha spiegato Santoro- è rimasta sostanzialmente costante tra il 35 e il 40% del gettito potenziale nel periodo compreso tra il 1980 e il 2000 e, in seguito, ha mostrato una tendenza alla riduzione a partire dal 2006 cosicché, nel 2011, si registra per la prima volta una propensione al gap al di sotto del 30%". Nell'ultimo decennio, "dopo una relativa stabilità iniziale, si è verificata una nuova forte riduzione del gap dell'Iva a partire dal 2017 che ha portato il valore della propensione al gap stimata al 2019 al 20%, facendo quindi registrare un dimezzamento rispetto ai valori di 40 anni fa".

Una riduzione, ad avviso di Santoro, a cui ha contribuito nell'ultima fase, alcune misure di politica fiscale varate dal governo quali lo split payment e la fatturazione elettronica.

"Il meccanismo dello split payment -ha ricordato- è stato applicato, a partire del 2015, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle Pubbliche amministrazioni e successivamente esteso, nel 2017, a società controllate da Pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché alle società quotate al Ftse Mib. (ANSA).