Fisco: Marattin, legge delega c'è, la politica la applichi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Una legge delega che, dopo oltre mezzo secolo, potrebbe riformare in maniera sistemica il fisco italiano. Ma che è in mano ai partiti che già in passato hanno usato le tasse solo come arma elettorale. Questo lo stato dell'arte della legge delega per la riforma fiscale presentato da Luigi Marattin, presidente Commissione finanze Camera dei Deputati, intervenuto al VII DLA Piper Tax Day a Palazzo Mezzanotte a Milano.

"La legge delega sul fisco in Italia è del 1969 e in questo mezzo secolo il sistema fiscale è stato modificato in maniera confusa. Per questo una riforma fiscale è improrogabile e fondamentale. Oggi la nuova legge delega è in Gazzetta ufficiale, ma a oggi non abbiamo niente in mano. I dieci articoli sono finalmente sistemici che consentono un intervento completo sul sistema fiscale. Ma ora bisogna vedere se si riuscirà a trasformare la legge delega in una riforma sistemica, o se in questa parte finale della legislatura si riesca a convertire almeno qualche legge o se, invece, la situazione politica renda la legge delega inutile e non produca nulla per riformare il fisco" le parole dell'onorevole Marattin.

"La legge delega potenzialmente può riformare le quattro tasse più importanti che ci sono in Italia. L'Irap è un'imposta che blocca la crescita economica e nella legge c'è un articolo per superarla. Sul cuneo fiscale, poi, ricordiamoci che nasce in buona parte proprio dall'Irpef e poi dal cuneo contributivo.

Bisogna decidere se vogliamo intervenire sulla parte fiscale, cioè Irpef o Irap, o sul cuneo contributivo, che però è una cosa diversa" continua il presidente della Commissione finanze.

"Quando proposi 20 miliardi da mettere per abbattere il cuneo fiscale ero convinto che tutti i partiti sarebbero stati d'accordo, visto che da anni andavano avanti con gli slogan sull'abbassare le tasse. E, invece, in cabina di regia mi sentii parlare di bonus, reddito di cittadinanza e altro da parte di quei partiti che poi fuori parlano sempre di abbassare le tasse.

Alla fine i miliardi a disposizione sono stati ridotti a 6. Mi chiedo se per i partiti le tasse sono solo un tema elettorale e non reale" conclude Luigi Marattin. (ANSA).