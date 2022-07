Fisco: Giacomoni (Fi), fondamentale valorizzare il risparmio

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Calcolando i circa due mila miliardi parcheggiati nei conti correnti oggi, a tasso di crescita zero, con l'inflazione, giunta alla percentuale record dell'8,6%, vengono sottratti ai risparmiatori quasi 180 miliardi, praticamente l'80% del PNRR.

Per invertire la rotta occorre indirizzare il risparmio degli italiani verso l'economia reale del nostro Paese, per sostenere le nostre imprese ed il Made in Italy, attraverso gli incentivi fiscali.

Oggi purtroppo il risparmio degli italiani viene investito per il 75% all'estero, creando sviluppo e posti di lavoro negli altri Paesi. Se invertissimo le proporzioni, ovvero se il risparmio, fiscalmente incentivato, venisse investito nell'economia italiana per il 75%, avremmo risolto molti dei nostri problemi". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, a margine dell'evento 'Mercati finanziari, quale futuro per i nostri risparmi?' organizzato da Banca Mediolanum.

"Per questo Forza Italia propone di azzerare le tasse sui risparmi, facendo in modo che vengano volontariamente investiti nell'economia reale del nostro Paese per sostenere la patrimonializzazione delle nostre imprese, creando così sviluppo, benessere e posti di lavoro in Italia", ha concluso Giacomoni. (ANSA).