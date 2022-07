Bombardieri: parità retributiva diventi questione culturale

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Non basta, evidentemente, una legge approvata in Parlamento (quella a prima firma della deputata del Pd Chiara Gribaudo, ndr), quella della parità retributiva dobbiamo farla diventare una questione culturale". Ad affermarlo il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri, commentando il XXI Rapporto dell'Inps, che evidenzia, tra l'altro, delle disparità remunerative e di genere "vistose", come dichiarato dal presidente dell'Istituto di previdenza sociale Pasquale Tridico. (ANSA).