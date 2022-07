++ Ocse:disoccupazione al 5% a maggio, mai così bassa DA 2001 ++

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - Il tasso di disoccupazione nella zona Ocse si è stabilizzato al 5% a maggio 2022, il livello piu' basso dall 2001. A maggio, precisa l'Ocse, il tasso di disoccupazione è stato inferiore o uguale al livello pre-pandemico in due terzi dei Paesi Ocse. Il numero di disoccupati nell'Ocse è rimasto globalmente stabile a 33,8 milioni. Nella zona euro, il dato è leggermente diminuito, raggiungendo 6,6% a maggio, dopo 6,7% ad aprile. E' rimasto stabile in un terzo dei Paesi della zona euro.I cali piu' importanti della disoccupazione si sono registrati in Italia, Lituania e Spagna. Gli aumenti piu' forti in Austria, Belgio e Portogallo. (ANSA).