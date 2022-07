Welfare: Regione Puglia istituisce Registro per caregiver

(ANSA) - BARI, 12 LUG - La Regione Puglia per la prima volta istituisce il registro dei caregiver familiari delle persone con grave disabilità. Il caregiver può inoltrare più domande se assiste più e diversi disabili gravi o gravissimi non autosufficienti. Il registro territoriale di Ambito, oltre ad essere messo a disposizione del Distretto sociosanitario di riferimento, è a disposizione dei Comuni che ne facciano richiesta e di Aress, in relazione alle attività oggetto di un accordo di collaborazione attualmente in atto. La piattaforma informatica, implementata dalla Società InnovaPuglia, provvederà con cadenza mensile a verificare la permanenza nel tempo del possesso di alcuni requisiti di idoneità all'iscrizione. Il registro viene dunque automaticamente aggiornato nei casi di rinuncia da parte dell'interessato, di cancellazione su istanza di parte, di cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione. "Da oggi è possibile presentare le domande di inserimento nel registro dei caregiver familiari. Il registro costituisce uno step importante sia per censire i caregiver familiari, sia per valorizzare il ruolo di cura che svolgono quotidianamente", commenta l'assessora al Welfare, Rosa Barone.

