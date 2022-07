Welfare: +20% premio di risultato in O-I Owens Illinois

(ANSA) - SAN POLO DI PIAVE, 12 LUG - Cresce di circa il 20% il premio di risultato concordato tra azienda e sindacati alla O-I Owens-Illinois di San Polo di Piave (Treviso), attiva nella produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande.

L'intesa, approvata dall'assemblea, prevede riconoscimenti compresi tra i 5.790 e i 6.590 euro rispetto alla mansione svolte dal personale.

L'accordo conserva inoltre varie indennità legate ai livelli di presenza al lavoro, nei weekend e in alcuni giorni dell'anno, ed elementi di welfare premianti per i dipendenti con assenze zero. (ANSA).