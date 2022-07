Truffavano anziani fingendosi impiegate Inps, due arresti

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - Sono accusate di quattro truffe ad anziani le due donne arrestate sabato scorso dalla squadra Mobile della polizia, coordinata dal pm della Procura di Bologna Tommaso Pierini. Le truffatrici, che si fingevano impiegate dell'Inps, si trovano entrambe ai domiciliari e secondo gli investigatori i 'colpi' avrebbero fruttato loro circa 10mila euro, oltre ad alcuni gioielli.

L'indagine è scattata il 31 marzo, data in cui le due donne, già conosciute dalla polizia, sono state arrestate in flagranza.

Fingendosi impiegate dell'Inps e carpendo la fiducia di una anziana ultraottantenne, dopo essere entrate in casa sua, in via Masi, con la scusa di aiutarla a cercare i documenti di identità le hanno sottratto la carta di credito nel portafogli, a cui era attaccato anche un post-it su cui era scritto il codice. Poco dopo le due sono state fermate dalla squadra Mobile mentre erano ad uno sportello bancomat dove avevano appena ritirato 2mila dalla carta di credito della vittima.

Gli investigatori, a questo punto, hanno analizzato tutti i casi analoghi dell'ultimo periodo, fino a ricostruire completamente altri tre episodi con gli stessi autori del reato avvenuti il 25 gennaio, 10 marzo e 24 marzo. In due casi le donne si erano finte sempre impiegate dell'Inps, rubando gioielli e carte di credito con cui hanno fatto prelievi e acquisti, mentre nell'episodio del 24 marzo hanno raggirato un anziano intercettato in strada, spacciandosi per due incaricate del servizio sociale del quartiere e con la scusa di compilare alcune pratiche burocratiche relative al progetto assistenza anziani del Comune, hanno convinto l'uomo a farle entrare in casa, portandogli via un paio di orecchini in oro e la carta, poi 'alleggerita' di 1.500 euro. (ANSA).