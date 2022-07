Trasporti: Coltorti (M5s), scongiurare sciopero autotrasporto

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Dal 18 al 22 luglio l'Italia rischia di fermarsi per l'annunciato sciopero degli autotrasportatori, un settore colpito duramente dal caro energia ma che durante la pandemia ha impedito che i cittadini fossero lasciati a terra, garantendo il trasporto merci quanto l'intero Paese era chiuso.

Il governo ha finora disatteso gran parte degli impegni presi, mettendo seriamente a rischio la tenuta economica della stragrande maggioranza delle imprese". Lo scrive in una nota Mauro Coltorti (M5S), presidente della Commissione Lavori pubblici e Trasporti del Senato.

"Il mancato intervento economico promesso dall'esecutivo, infatti, insieme all'impossibilità di recuperare per due trimestri una parte delle accise, ha compromesso la regolarità del Durc per molte di esse, che ora si trovano nella condizione di dover chiedere dilazioni pluriennali agli istituti di credito, quando non di chiudere l'impresa e riaprirne un'altra in condizioni spesso carenti di qualità e sicurezza, che danneggiano mercato e cittadini - sottolinea Coltorti -. Il governo mantenga e onori le promesse a cominciare dall'erogazione del credito d'imposta e da aiuti per il costo del lavoro, fino a definire un quadro normativo a tutela dei costi sostenuti per i tempi di pagamento non rispettati o l'attesa al carico e allo scarico". (ANSA).