Professioni: Inarcassa, 'bonus' 200 euro a 13.780 pensionati

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - L'indennità 'anti-inflazione' da 200 euro, prevista dal Decreto Aiuti (approvato ieri alla Camera e passato all'esame del Senato, ndr) verrà versata da Inarcassa, l'Ente di previdenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti "sul rateo di luglio, in pagamento a fine mese, a 13.780 pensionati ipoteticamente aventi diritto, fatte salve possibili rinunce da parte degli interessati". Lo rende noto la stessa Cassa professionale privata presieduta da Giuseppe Santoro. Il sussidio 'una tantum', pensato come sostegno contro il 'caro-bollette', è destinato ad una platea molto ampia di soggetti (lavoratori dipendenti, disoccupati percettori di Naspi, liberi professionisti iscritti alle Casse private, autonomi senza partita Iva, etc), purché con un reddito massimo annuale non superiore a 35.000 euro. (ANSA).