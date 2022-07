Professioni: Ente biologi, debutta piattaforma teleconsulto

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - La pandemia "ha modificato le nostre abitudini, compresi i nostri comportamenti online che, probabilmente, continueranno a far parte del nostro modo di vivere", dopo che in questo biennio c'è stato "un aumento dell'utilizzo del web da parte degli italiani di oltre il 31% rispetto al passato. È proprio di questi giorni una ricerca sulle nuove abitudini degli italiani, dove spicca l'utilizzo di 'app' e informazioni legate al mondo dell'alimentazione e del fitness (+133%)" che "confermano la centralità del web e dei social network" anche per promuovere la propria professione.

Parte da questo assunto l'Enpab, Ente previdenziale dei biologi, per annunciare la presentazione, domani pomeriggio, dalle 15:30, a Napoli (all'Hotel Renaissance), della piattaforma di teleconsulto professionale dedicata ai propri iscritti, attraverso un'azione congiunta con l'Ordine nazionale di categoria. "Abbiamo percepito i bisogni degli utenti e abbiamo dato risposte tenendo conto delle nuove abitudini tecnologiche degli italiani", afferma la presidente della Cassa pensionistica Tiziana Stallone. La nuova piattaforma, "un servizio interamente gratuito offerto come sostegno al lavoro, rappresenterà uno spazio dove promuovere ed esercitare la professione garantendo la privacy per gli utenti che vi accederanno", recita una nota.

Per la presidente dell'Enpab, "la sfida futura, per poter restare nel mercato in maniera credibile e competitiva, sarà quella dell'aggiornamento continuo che ci aiuti a capire le necessità delle persone alle quali ci rivolgiamo e le risposte che queste si aspettano", conclude Stallone. (ANSA).