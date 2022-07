Minacce a presidente Lecce: Confindustria, atti contro comunità

(ANSA) - LECCE, 12 LUG - "Siamo certi che i responsabili di questo gesto macabro saranno quanto prima consegnati alla Giustizia". E' quanto afferma in una nota Nicola Delle Donne, presidente reggente di Confindustria Lecce, dopo le intimidazioni subite dal presidente dell'U.s. Lecce Saverio Sticchi Damiani. "Simili atti - aggiunge - sono dimostrazioni di inciviltà che non colpiscono solamente il singolo, ma anche l'intera comunità salentina che nei vari ambiti, sportivo, economico e sociale, cerca di affermare la propria identità".

Solidarietà a Sticchi Damiani è giunta dall'intera associazione degli industriali salentini. "Confindustria Lecce - si legge nella nota - condanna fermamente e manifesta massima vicinanza all'avv. Saverio Sticchi Damiani per il deplorevole gesto che ha colpito la sua persona". "E' un affermato professionista nonché uomo che si è sempre adoperato - conclude Confindustria Lecce - per il nostro territorio, riuscendo a portare l'U.S. Lecce ai massimi livelli del calcio italiano". (ANSA).