Made in Italy: Ice con Zalando, arriva 'Gallery'dedicata

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Collaborazione tra Agenzia Ice e Zalando che hanno attivato una Galleria "Made in Italy". Lo annuncia l'agenzia in una nota spiegando che si tratta di una partnership esclusiva per promuovere lo stile e la tradizione della moda e cosmetica italiana, e aiutare una selezione di 40 brand italiani ad espandersi all'estero con un investimento di oltre 1 milione di euro. Il progetto prevede l'offerta dei servizi di piattaforma di Zalando Partner Program che permetteranno ai marchi di connettersi a oltre 49 milioni di potenziali clienti in Europa. Inoltre verrà lanciata una galleria virtuale in Zalando dedicata a celebrare il meglio del Made in Italy, coinvolgendo sia i nuovi marchi sia brand italiani già partner di Zalando.

"Vogliamo mantenere viva l'attenzione del mondo sulla moda e sulla cosmetica, due settori tra gli ambasciatori più significativi del Made in Italy" afferma Carlo Ferro, presidente di Agenzia ICE.

ICE fornirà supporto soprattutto ai brand tramite un investimento per sviluppare campagne marketing dedicate a massimizzare la visibilità dell'offerta tramite Zalando Marketing Services (ZMS).

"Il Made in Italy rappresenta un valore aggiunto, non solo nel nostro Paese, ma soprattutto all'estero. I brand italiani, da sempre, si contraddistinguono come sinonimo di qualità, di artigianalità e creatività, e oggi più che mai, questo aspetto è un valore competitivo dove vogliamo investire" - conclude Riccardo Vola, General Manager Italy and Spain Zalando. (ANSA).