Lavoro: Sbarra, agire cuneo fiscale, pensioni, speculazione

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Bisogna agire sul taglio del cuneo fiscale sul lavoro per aumentare il netto in busta paga, c'é bisogno di una piena rivalutazione delle pensioni. Bisogna valutare la possibilità dell'azzeramento dell' Iva su beni e acquisti di largo consumo per famiglie in difficoltà.

Il Governo deve regolare anche la speculazione". Così Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, al termine dell'incontro tra Governo e sindacati. (ANSA).