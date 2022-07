Fisco: ente no profit incassava in nero, scoperto da Gdf

(ANSA) - PIOMBINO, 12 LUG - Sulla carta era un'associazione no profit, un ente culturale di Piombino (Livorno) nel settore dello spettacolo, ma le fiamme gialle livornesi hanno scoperto che avrebbe esercitato attività commerciale con un giro di affari di 450 mila euro e un'evasione Iva di 70 mila euro.

Secondo gli accertamenti dei finanzieri, pur annoverata nella categoria degli enti non commerciali beneficiari di agevolazioni fiscali, l'associazione esercitava di fatto una vera e propria scuola, ricevendo pagamenti 'in nero' e disattendendo gli adempimenti previsti dalla normativa.

In particolare, spiegano gli investigatori, è emerso che nel 2016 non era stato predisposto e approvato il rendiconto economico finanziario e in tutti gli anni successivi non erano state convocate le assemblee degli associati, come non si era mai proceduto all'elezione del presidente e dei membri del consiglio direttivo. Di fatto, la gestione era riconducibile all'unica titolare che autonomamente si era attribuita la carica di presidente dell'associazione. In relazione all'attività svolta, ritenuta commerciale, sono stati pertanto ricostruiti i redditi e i compensi non dichiarati, ammontanti complessivamente a 450.000 euro ed è stata constatata un'Iva evasa per 70.000 euro. (ANSA).