Fisco: da Agenzia Dogane arriva sportello unico SUDoCo

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Si è insediato questa mattina il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co), un'interfaccia unica al servizio degli operatori e degli amministratori che consente di coordinare i controlli delle merci e di limitare i tempi di stazionamento in entrata o in uscita nel territorio nazionale, oltre a fornire un punto unico di accesso agli operatori per la gestione dei documenti a supporto delle operazioni doganali e per il loro tracciamento.

Lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale. Nello specifico, verrà applicato il principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.

Inoltre il sistema metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.

"Con l'avvio di questo Comitato di coordinamento per la realizzazione e l'estensione dello Sportello Unico Doganale passiamo a una nuova fase di integrazione tra le amministrazioni che ci permetterà di riguadagnare competitività nei confronti di altri Paesi che hanno investito prima di noi in questa direzione", ha dichiarato a margine della conferenza il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

"L'Agenzia diventa il pivot rispetto alle altre amministrazioni dello Stato per rendere più facile, più moderna, più digitale l'operatività nei porti e negli spazi doganali", afferma il direttore generale Marcello Minenna. (ANSA).