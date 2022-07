Equo compenso: 20 luglio disegno di legge in Aula al Senato

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti arriverà in Aula, al Senato, per il voto, il 20 luglio prossimo. A deciderlo la conferenza dei capigruppo di oggi. Il provvedimento, frutto dell'unificazione di proposte normative di FdI, Lega, Fi e M5s, è stato approvato dalla Commissione Giustizia di palazzo Madama senza modifiche, rispetto alla versione licenziata alla Camera nell'ottobre 2021, il 29 giugno scorso. (ANSA).