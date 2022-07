Confindustria Italia-Francia, adesso basta veti in Europa

(ANSA) - PARIGI, 12 LUG - La cooperazione tra Francia e Italia "è più forte che mai". E' adesso "fondamentale creare un ambiente favorevole per promuovere gli investimenti e l'innovazione in un mercato unico funzionante e senza barriere.

I processi decisionali europei devono essere più snelli, si rende quindi necessario l'abbandono definitivo della regola decisionale dell'unanimità a livello europeo": è quanto si legge nella nota congiunta sottoscritta al termine del Quarto Forum economico franco-italiano tra Confindustria e Medef che si è tenuto oggi all'ambasciata d'Italia a Parigi. Nel corso dell'incontro, i Presidenti di MEDEF e Confindustria, Geoffroy Roux de Bézieux e Carlo Bonomi, hanno ribadito la volontà delle due organizzazioni di rafforzare ulteriormente la loro collaborazione e di elaborare proposte concrete per alimentare il dialogo con le Istituzioni europee e con i governi francese e italiano. "La cooperazione bilaterale tra i due Paesi è più forte che mai, come dimostra la firma del Trattato del Quirinale lo scorso anno. MEDEF e Confindustria sono pronti a contribuire a questo processo", si legge nella nota congiunta.

"A seguito della pandemia, gli imprenditori francesi e italiani hanno dovuto affrontare sfide senza precedenti, come l'impatto dell'aumento dei costi energetici su famiglie e imprese, le interruzioni alle catene di approvvigionamento e la carenza di materie prime. In questo contesto, il Mediterraneo deve riguadagnare la giusta centralità con una strategia economica condivisa con i nostri principali partener della regione, a partire da Spagna e Grecia. (ANSA).