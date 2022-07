Confindustria-Intesa Sanpaolo, 3.2 mld per le imprese umbre

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Si è svolta a Perugia la tappa regionale del roadshow per la presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Basato sul percorso congiunto "Competitività, innovazione, sostenibilità", l'accordo mette a disposizione 3,2 miliardi di euro per le imprese umbre, nell'ambito dei 150 miliardi di euro del plafond nazionale.

Alla presenza di numerose imprese umbre, hanno aperto i lavori i saluti del presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli e del direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, Tito Nocentini.

L'accordo - di durata triennale e firmato lo scorso ottobre da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, e Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo - pone al centro iniziative a supporto delle aziende in ambito di digitalizzazione e innovazione, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento delle filiere e sostenibilità.

"Il cuore dell'accordo - ha sottolineato Vincenzo Briziarelli, Presidente di Confindustria Umbria - è rappresentato dal supporto a temi strategici per la vita e lo sviluppo delle nostre imprese. La transizione ambientale, energetica e digitale è un cambiamento epocale che coinvolge e coinvolgerà tutte le filiere produttive con un effetto significativo su tutto il nostro territorio. Così come è fondamentale il tema del rafforzamento finanziario e patrimoniale delle imprese, a maggior ragione in un periodo così complesso come quello che stiamo vivendo. In questa prospettiva, confidiamo che l'accordo con Intesa Sanpaolo rappresenterà un utile strumento per rafforzare le imprese e per creare nuove prospettive di crescita del nostro sistema industriale in un'ottica di collaborazione con il sistema bancario".

"La sfida della competitività oggi passa attraverso l'innovazione e la sostenibilità. Le imprese umbre sono chiamate ad affrontare una svolta verso la transizione ambientale e digitale, ancora più necessaria a fronte della complessità dei nuovi scenari geopolitici ed energetici", ha commentato Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.

(ANSA).