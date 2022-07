Confcommercio, bene Draghi su patto sociale

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Le incognite legate alla guerra, all'inflazione e all'aumento inarrestabile dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, impongono un supplemento di responsabilità da parte di tutti per assicurare al Paese una prospettiva di crescita più robusta. L'invito del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al rafforzamento del dialogo con le parti sociali ci trova dunque d'accordo". Lo si legge in una nota di Confcommercio.

Confcommercio, continua la nota, "non rinuncerà a dare il suo contributo per assicurare coesione sociale e il massimo impegno nel rinnovo dei contratti di lavoro. Ma servono anche scelte decise, a vantaggio di lavoratori ed imprese, in materia di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro e di detassazione degli aumenti contrattuali". (ANSA).