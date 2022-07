Appalti pubblici: Inail propone rating sicurezza aziende

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Identificare e valorizzare l'impegno per la prevenzione di infortuni e malattie professionali delle imprese che partecipano agli appalti pubblici, assegnando nelle gare di appalto un punteggio aggiuntivo legato ai loro indici infortunistici e a profili di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza in azienda.

È questo l'obiettivo del rating della sicurezza elaborato dall'Inail.

L'iniziativa è stata presentata nelle sue linee generali dal direttore generale Andrea Tardiola, alla presenza del vicepresidente Paolo Lazzara, nel corso di un incontro con l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, che avrà un ruolo centrale nella realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con investimenti complessivi pari a circa 15 miliardi di euro, e la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, la società pubblica responsabile della realizzazione delle infrastrutture delle Olimpiadi invernali del 2026.

La proposta dell'Inail si fonda su una norma del Codice dei contratti pubblici (articolo 95, comma 6, lettera a del d.lgs n.

50 del 2016), che stabilisce che tra i criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa definiti nei documenti di gara possano rientrare anche certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. (ANSA).