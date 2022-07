Appalti pubblici: Inail propone rating sicurezza aziende (2)

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Nella costruzione degli atti di gara , secondo l'Inail, si può prevedere l'inserimento di requisiti speciali e facoltativi che favoriscano l'innalzamento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e, di conseguenza, il potenziamento dell'azione di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. La possibilità da parte delle imprese di far valere nella partecipazione agli appalti pubblici indici infortunistici virtuosi e interventi di prevenzione adeguati, corredati dalle certificazioni e attestazioni previste dal Codice dei contratti pubblici, incentiverà infatti lo sviluppo di sistemi aziendali che vadano nella direzione del miglioramento delle condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Tra i criteri migliorativi dell'offerta, l'Istituto propone come sistema premiale l'introduzione del Rating sinistrosità e prevenzione (Rsp), un indicatore che tiene conto sia dell'andamento infortunistico sia della gestione della salute e sicurezza all'interno dell'azienda, in modo da valorizzare gli approcci che vanno oltre i meri adempimenti di legge (ANSA).