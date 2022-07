Turismo: Confesercenti contro Cgil su dati lavoro irregolare

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - "I numeri forniti in questi giorni dalla Cgil sulle irregolarità nel lavoro del turismo che rappresenterebbero il 70% del totale sarebbero dati senza alcun fondamento e basati su mere impressioni". Lo si legge in una nota della Confesercenti Sardegna Per il presidente di Assohotel Carlo Amaduzzi, "va ricordato che, se il turismo in Sardegna è come dice la Cgil 'precario o a tempo determinato', lo è semplicemente per il fatto che si è sviluppato solo e per il 90% il balneare estivo. Non ci possiamo permettere che venga denigrato l'operato di migliaia di operatori, facendo di tutta l'erba un fascio, perché la notizia drammatica è che non si trova il personale, non si trovano più sardi disposti a lavorare nel turismo. E questo può essere verificato in ogni momento negli uffici per il lavoro, quante sono le richieste di manodopera inevasa".

"Non neghiamo che possano esserci operatori poco precisi nell'applicazione delle regole, ma siamo sicuri che questi rappresentino solo una piccolissima percentuale, probabilmente una percentuale molto simile a quella dei lavoratori che seppur garantiti da contratti regolari non facciano pienamente il loro dovere, in quel caso mai ci sogneremmo di dire che tutti i lavoratori sono dei lavativi - aggiunge Gian Battista Piana, direttore Confesercenti Sardegna - Le percentuali andrebbero determinate con la dovuta cautela in modo tale da non danneggiare l'immagine di chi invece, e sono la stragrande maggioranza, sia da una parte che dall'altra, lavorano nell'assoluto rispetto delle regole. In generale. Non esiste imprenditore senza dipendenti e non esistono dipendenti senza impresa." (ANSA).