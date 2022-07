Simest: al via misure per Pmi colpite da crisi ucraina

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sarà attivo a partire da domani il finanziamento agevolato di Simest rivolto alle imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia. Dalla seconda metà di settembre partirà invece lo strumento per le imprese esportatrici con approvvigionamenti dagli stessi tre Paesi. Lo comunica la società del gruppo Cdp in una nota.

Per sostenere le società italiane esportatrici colpite dal conflitto, Simest ha predisposto due nuove tipologie di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, gestito per conto del Ministero degli Esteri. I finanziamenti saranno concessi per un importo fino a 1,5 mln di euro - nel limite del 25% dei ricavi degli ultimi due bilanci - e prevedono un rimborso a tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 40%.

Gli strumenti, che si rivolgono a tutte le Pmi e MidCap particolarmente esposte verso Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia, puntano a fornire un duplice sostegno. In particolare alle imprese esportatrici a partire dalle ore 9 di domani, 12 luglio, e fino ore 18:00 del 31 ottobre, sarà operativo il primo strumento, dedicato alle imprese che hanno realizzato, negli ultimi 3 anni, esportazioni complessive verso i tre Paesi pari almeno al 20% del fatturato medio dell'ultimo triennio, subendo, a causa del conflitto, una flessione dei ricavi. La richiesta potrà essere presentata direttamente sul portale finanziamenti, sul sito simest.it.

Per le imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia, sarà attivo a decorrere dalla seconda metà di settembre il secondo finanziamento indirizzato a tutte le PMI e MidCap - con un fatturato export minimo del 10% realizzato nell'ultimo triennio - che abbiano registrato negli ultimi 3 anni una quota di approvvigionamenti provenienti dai tre Paesi pari ad almeno il 5% e che hanno subito rincari o difficoltà ad approvvigionarsi.

"La nuova misura conferma il ruolo strategico che il sostegno pubblico può offrire al sistema produttivo in una fase complessa come quella attuale - ha dichiarato il Presidente Pasquale Salzano - Mantenere una forte presenza sui mercati esteri è un elemento cruciale per il Made in Italy". (ANSA).