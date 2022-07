Sace: nuova sede a Venezia, 7.700 operazioni nel Nordest

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Sono più di 7.700 le operazioni perfezionate dalle imprese del Triveneto insieme al Gruppo Sace dal 2021, per 7,8 miliardi di risorse mobilitate, a cui si aggiungono 1,2 miliardi di euro nei primi cinque mesi del 2022, per investimenti green, sostegno alla liquidità, export e internazionalizzazione.

Il dato è stato reso noto oggi in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Sace a Mestre (Venezia), negli spazi condivisi con il nuovo ufficio territoriale del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

Il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da marzo, conta oggi su 14 uffici in Italia e la presenza a Venezia dal 2004.

Oltre 5.000 le imprese del Triveneto che hanno già realizzato i propri piani di crescita insieme al Gruppo Sace: da multinazionali "tascabili" come Maschio Gaspardo a marchi simbolo del Made in Italy come Fedon e Novamobili, dalle Pmi Grafiche Antiga e Sartorilegno, fino alle medie e grandi realtà industriali di Florian, Pietro Fiorentini e Fantoni.

"Sono orgoglioso di far parte della squadra Sace e servire le imprese del Triveneto e i suoi distretti che rappresentano un vero e proprio motore dell'economia del Paese e della nostra storia - ha dichiarato Marco Martincich, Responsabile Nord Est da maggio -. Con un team di 16 persone siamo pronti ad affiancare le imprese e fare la nostra parte per supportarle nei loro investimenti green e nei progetti di crescita in Italia e nel mondo". (ANSA).