Sace: ad Ricci, sul territorio opportunità di business

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - "Lo stare insieme, sul territorio e con le aziende, è un valore che va preservato e su cui bisogna costruire opportunità di business per Sace e Cdp, ma soprattutto per le aziende perché solamente ascoltando le loro esigenze impariamo a costruire nuove soluzioni, come abbiamo fatto recentemente con una attività di Co-Design proprio insieme a loro". Lo ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore delegato di Sace, intervenendo all'apertura della nuova sede del gruppo a Mestre (Venezia), nei locali condivisi con l'ufficio Cdp.

"Dal 2021, che prendiamo un po' come anno spartiacque in considerazione anche del Covid - ha proseguito Ricci - con la nostra attività abbiamo realizzato circa 7.700 progetti e questi hanno generato contratti, investimenti, nuove realizzazioni per circa 9 miliardi di risorse. Quindi questo è l'impatto con cui ci piace misurare le attività fatte da Sace".

Tra gli interventi di Sace, Ricci ha citato gli "eventi di matchmaking tra aziende italiane ed estere; proprio nel Triveneto hanno partecipato a questi incontri ben 500 imprese e 35 di queste hanno già acquisito nuovi contratti. Per cui siamo qui sul territorio, insieme a Cassa, per continuare a favorire la crescita delle aziende, che è anche la crescita del Paese a livello internazionale e domestico". (ANSA).