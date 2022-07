Pensioni: Spadoni (M5s), buona notizia proroga opzione donna

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "La misura che permette alle donne di andare in pensione anticipatamente, verrà rinnovata, a dichiararlo è stato il ministro Orlando. E' una buona notizia che va nella giusta direzione". Lo dichiara Maria Edera Spadoni, deputata del MoVimento 5 stelle.

"E' fondamentale il rinnovo di questo importantissimo istituto di natura previdenziale - aggiunge la vice presidente della Camera - tanto voluto e meritato dalle donne che potranno andare in pensione. La questione della previdenza femminile è un tema urgente da affrontare, per questo come M5S siamo intervenuti in questi anni, insieme alla già Ministra Catalfo, ascoltando le legittime richieste delle donne".

"Questa tematica mi sta molto a cuore: non dobbiamo più accontentarci delle proroghe, è tempo che questa misura diventi strutturale. Lo dobbiamo a tante donne che hanno il diritto di andare in pensione e di pianificare il proprio futuro con la dovuta serenità" conclude Spadoni. (ANSA).