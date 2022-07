Pensioni: Orlando, parlare anche di riduzione orario

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Nel cantiere aperto della riforma delle pensioni e della flessibilità in uscita andrà affrontato anche il tema della riduzione dell'orario come possibile modalità di uscita dal mercato del lavoro. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando parlando alla presentazione del Rapporto annuale dell'Inps.

"Rimane aperto il cantiere - ha detto - per il superamento delle misure temporanee di flessibilità in uscita (le varie quote 100, 102, ecc.) e per la definizione di una misura generalizzata e strutturale di flessibilità "a regime.

Quest'ultimo fronte interseca anche il tema della riduzione dell'orario di lavoro e della possibilità di un accompagnamento all'uscita dal mercato del lavoro che, senza anticipare l'età della quiescenza, possa operare invece sul versante della diminuzione delle ore come strumento di flessibilità e anche di ricambio generazionale". (ANSA).