Pensioni: Ganga, nuovo patto sociale per garantire stabilità

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il XXI Rapporto Inps contiene, come sempre, una rilevante mole di dati che consente di fotografare con precisione la complessa realtà del Paese e conferma alcune tendenze da tempo rilevate anche dal sindacato". Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga.

"La Cisl- sottolinea Ganga- condivide la riflessione del presidente Tridico sul rinnovato ruolo del welfare pubblico durante la pandemia come importante strumento per contrastare le diseguaglianze". "Un nuovo patto sociale che metta al centro la qualità del lavoro ed il rafforzamento del welfare al servizio delle persone è l'obiettivo che la Cisl chiede al governo per garantire stabilità e coesione sociale"."Solo rafforzando il sistema contrattuale e promuovendo una nuova politica dei redditi da associare al contrasto al lavoro sommerso, il sistema previdenziale nel suo complesso potrà ottenere benefici duraturi in grado di non pesare sulle future generazioni. Per quanto riguarda le proposte di riforma del sistema previdenziale ed in particolare quelle che riguardano la flessibilità accennate dal Rapporto e riprese dal ministro del lavoro, dobbiamo purtroppo osservare che esse non sono mai state oggetto di analisi con il sindacato benché la ripresa del confronto sia stata da tempo più volte sollecitata. Inoltre, la Cisl non ritiene che la flessibilità nell'accesso alla pensione possa realizzarsi con le accennate penalizzazioni né con la riduzione di orario di lavoro negli ultimi anni di attività". "I temi trattati oggi- conclude Ganga- confermano la non più procrastinabile ripresa del confronto che dovrà dare risposte a giovani, donne, pensionati e lavoratori". (ANSA).