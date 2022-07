Pensioni: Barbagallo, serve riforma complessiva sistema

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Serve "una riforma complessiva del sistema pensionistico, che riporti equità e una flessibilità diffusa di uscita dal lavoro, sia per chi è nel sistema misto, sia per chi è nel sistema contributivo". Lo dichiara il segretario generale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo, nella relazione presentata al 12/o congresso della Uilp. "Per chi è nel sistema misto - spiega - si deve introdurre una reale flessibilità in uscita, intorno ai 62 anni, senza alcuna penalizzazione, oppure con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Per chi è nel sistema contributivo si devono ridurre i vincoli che condizionano l'accesso alla pensione, modificando i requisiti reddituali di importo minimo oggi previsti per la pensione anticipata e soprattutto per la pensione di vecchiaia".

Serve intervenire su "taglio delle tasse, rivalutazione e piena indicizzazione delle pensioni, ampliamento della quattordicesima", prosegue Barbagallo, spiegando che "l'Italia è al secondo posto tra le nazioni Ocse per tassazione sulle pensioni, con più del 22% rispetto a una media Ocse del 10% scarso". Quanto alla rivalutazione delle pensioni "l'attuale sistema va modificato - afferma il segretario Uilp - utilizzando indicatori e un paniere più sensibili e rispondenti ai consumi dei pensionati". La Uilp chiede inoltre di "ampliare la platea della Quattordicesima ai pensionati con redditi fino a tre volte il minimo e, contemporaneamente, di innalzare l'importo a chi già la riceve". (ANSA).