Pensioni: Barbagallo, ora legge su non autosufficienza

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "E' necessario adottare una legge quadro nazionale sulla non autosufficienza. Le persone non autosufficienti rappresentano una quota significativa della popolazione italiana, più del 5% del totale: oltre 3,1 milioni di persone, di cui 1,5 milioni ultrasettantacinquenni, che meritano attenzione e rispetto". Lo dichiara il segretario generale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo, nella relazione presentata al 12/o congresso della Uilp. "Come Uil e Uilp ci battiamo per questa legge da oltre 20 anni", ha ricordato Barbagallo, richiamando l'attenzione anche su altri temi: la separazione tra previdenza e assistenza; la riforma degli enti previdenziali, la difesa e il rilancio del servizio sanitario nazionale; l'istituzione di una vera medicina del territorio; una vera integrazione dei servizi socio-assistenziali. La Uilp chiede inoltre "una legge nazionale sull'invecchiamento attivo" e, propone Barbagallo, "invece di far svolgere i lavori socialmente utili ai giovani, cosa che ha creato negli anni solo tanto precariato, questi lavori si potrebbero far svolgere agli anziani che lo desiderano, in modo che possano anche integrare le basse pensioni". Nel corso della sua relazione Barbagallo ha anche chiesto "una riforma fiscale strutturale ed equa che riduca in misura significativa le tasse a pensionati e lavoratori". (ANSA).