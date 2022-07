Pensioni: Barbagallo, donne percepiscono il 30% in meno

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il divario pensionistico tra donne e uomini è ancora molto significativo e vale per tutte le gestioni, per tutte le tipologie di pensioni e per tutte le classi di età. Gli uomini sono il 48% del totale dei pensionati, ma percepiscono il 56% dei redditi pensionistici. I trattamenti pensionistici delle donne sono più bassi di quelli degli uomini del 30% circa: 16.233 euro annuo lordi contro 22.351". Lo dichiara il segretario generale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo, nella relazione presentata al 12/o congresso della Uilp. "Più le pensioni sono di importo elevato, minore è il numero delle donne che le percepiscono. Nelle fasce di reddito oltre i 1.500 euro mensili lordi, le pensionate rappresentano il 34,8% del totale delle donne, mentre i pensionati rappresentano il 56,4% del totale degli uomini", ha detto Barbagallo, sottolineando che "superare questo gap è obiettivo primario della Uil e della Uilp". (ANSA).