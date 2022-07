Ocse:superindice continua a segnalare rallentamento crescita

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - Gli indicatori compositi avanzati dell'Ocse (ICA), concepiti per anticipare di 6-9 mesi le tendenze economiche future, continuano ad indicare un "rallentamento del ritmo di crescita in gran parte delle economie della zona Ocse": è quanto scrive la stessa Ocse in una nota diffusa questa mattina.

Tra le principali economie, gli Ica (Indicatori compositi avanzati) degli Stati Uniti segnalano adesso un calo del ritmo di crescita, "un cambio di tendenza rispetto alla valutazione di crescita stabila fatta il mese scorso". Nel Regno Unito, in Canada, e nell'insieme della zona euro, in particolare, in Germania, in Francia e in Italia - prosegue l'Ocse - "gli Ica continuano ad anticipare un calo del ritmo di crescita a causa di elevata inflazione, debole livello di fiducia dei consumatori e un calo degli indici borsistici". In Giappone, l'indice continua invece "ad indicare una dinamica di crescita stabile".

Tra le principali economie emergenti, scrive l'organismo internazionale con sede a Parigi, "il ritmo di crescita dovrebbe calare in Cina (per il settore industriale) e la crescita dovrebbe rallentare in Brasile". In India, l'Ica segnala invece "una crescita stabile". Le attuali incertezze legate alla guerra in Ucraina e al Covid-19 causano fluttuazioni degli indicatori piu' importanti rispetto al solito. Gli Ica, raccomanda l'Ocse, vanno dunque interpretati con "prudenza".

(ANSA).