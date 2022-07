Inps: Rosato (IV), ruolo fondamentale per contrasto lavoro nero

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Importante la funzione di controllo che Inps svolge per individuare i percettori di prestazioni cui non hanno diritto e per contrastare la piaga del lavoro sommerso, stimato oggi al 12,5% ben al di sopra dell'obiettivo posto dal PNRR del 2%". Così il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato partecipando alla Camera alla relazione annuale dell'Inps.

"Sempre in vista dell'attuazione del Piano, va riconosciuto all'Inps l'impegno per realizzare la digitalizzazione dei servizi resi ai cittadini, anche se ci deve essere la consapevolezza della necessità di conservare un servizio capillare sul territorio che consenta anche un rapporto umano e diretto, in ragione anche della particolare fascia d'età dell'utenza di riferimento". (ANSA).