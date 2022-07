Inps: per 3,3 milioni dipendenti meno di 9 euro l'ora

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - I lavoratori dipendenti che percepiscono meno di 9 euro lordi l'ora in Italia sono 3,3 milioni, il 23,3% del totale. E' il calcolo dell'Inps che sottolinea come il reddito reale sia inferiore rispetto a due anni fa a causa dell'inflazione. L'aumento dei prezzi - hanno spiegato i tecnici dell'Istituto presentando il Rapporto annuale - sarà determinante per definire la soglia del salario minimo.

Quella che poteva sembrare alta due anni fa potrebbe infatti diventare ragionevole a fronte di un aumento dei prezzi.

L'Inps sottolinea anche la consistenza del lavoro povero con quasi 9,5 milioni di persone che lavorano solo per una frazione dell'anno (+16,7% sul 2019) a fronte di 9,7 che lavorano l'intero anno (-10,7%) e circa 5,6 che lavorano part time (-2,2%). I lavoratori impegnati part year e part time hanno retribuzioni in media di 7.870 euro l'anno (+1,8% sul 2019). La retribuzione media complessiva è pari a 24.100 euro con un calo dello 0,2% sul 2019. (ANSA).