Inps: nel 2021 spesi 3 mld per Decontribuzione Sud

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sono circa 2,7 milioni i rapporti di lavoro che hanno usufruito di Decontribuzione Sud chiesti da circa 373mila datori di lavoro per una spesa nel 2021 di quasi tre miliardi. Lo si legge nel Rapporto annuale dell'Inps. L'agevolazione che prevede il taglio del 30% dei contributi previdenziali esclusi quelli Inail senza massimali contributivi, è valida fino a fine anno. Non vale per gli agricoli, i domestici e il settore finanziario.

L'Inps segnala che il valore di 2,7 milioni di posizioni comprende anche le agevolazioni rivolte a rapporti instaurati in periodi precedenti al 2021 e ancora attivi. Le attivazioni e trasformazioni che hanno usufruito di Decontribuzione Sud sono poco più di 1,2 milioni. La parte preponderante dell'utilizzo dell'agevolazione è stata quindi rivolta ai rapporti di lavoro già instaurati presso le imprese. Considerando che il numero di rapporti di lavoro nella macroregione del Sud nel 2021 (escludendo il settore finanziario) è di circa 7,42 milioni, il take up della politica è di circa il 36,5%. E' ipotizzabile che il limitato tasso di adesione a Decontribuzione Sud - sottolinea l'Inps - possa essere in parte dipeso dalla sua configurazione quale aiuto di Stato, ovvero misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

"Appare quindi plausibile che la complessità dei vincoli imposti dalla normativa europea - spiega - possa aver parzialmente limitato la possibilità di accesso all'incentivo ad una platea di beneficiari decisamente più vasta". (ANSA).