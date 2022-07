Inps: nel 2021 redditi da lavoro salgono a 600 mld

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il monte dei redditi e delle retribuzioni, corrispondente all'imponibile previdenziale, risulta assestato nel 2021 sopra i 600 miliardi, in modesto incremento in termini nominali quindi rispetto al valore del 2019 (598,2 miliardi). In valore reale, depurato dall'inflazione, i redditi sono in calo. Lo si legge nel Rapporto annuale Inps secondo il quale in particolare risulta aumentato - rispetto al 2019 - il monte retributivo dei dipendenti (quasi quattro miliardi in più per l'insieme dei dipendenti privati e poco meno di due miliardi in più per i dipendenti pubblici) mentre il monte dei redditi dei lavoratori autonomi risulta diminuito di oltre 5 miliardi (-3,8%, sempre rispetto al 2019) perché nel 2021 non vi è stato alcun recupero. E' significativa invece la crescita per i parasubordinati con quasi due miliardi in più sul 2019. Se teniamo conto dell'inflazione (2,0% tra 2019 e 2021), il livello complessivo dei redditi e delle retribuzioni in termini reali risulta però ancora inferiore a quello 2019.

Anche sul monte contributivo si registra un pieno recupero in termini nominali del livello del 2019: nel 2020 le entrate contributive si erano fermate a 204,1 miliardi (12 in meno rispetto al 2019) ma nel 2021 è stato ripristinato il livello di 216,1 miliardi. Rispetto al 2019 sono aumentate significativamente le entrate contributive relative ai lavoratori domestici (+425 milioni) e ai parasubordinati (+580 milioni) mentre sono diminuite quelle relative ai lavoratori dipendenti privati extra agricoli (-1, 6 miliardi) e autonomi (- 1 miliardo). (ANSA).