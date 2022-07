Inps: Mura (Pd), lavoro povero è questione nazionale

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Per numeri assoluti e per incidenza sociale il lavoro povero è ormai una questione nazionale su cui diventa urgente intervenire, con particolare riguardo alla condizione delle donne. La questione dei salari è strettamente correlata alla tenuta sociale e previdenziale del nostro sistema di welfare e questa emergenza va affrontata con misure progressive e puntuali, come indicato dal ministro Orlando riguardo rinnovi contrattuali, salario minimo, opzione donna e Ape sociale. L'allarme lanciato da Tridico getta luce su una faglia di disuguaglianze presenti e soprattutto future che non accettano di essere liquidate con luoghi comuni o formule sbrigative". Lo afferma la deputata del Pd Romina Mura, presidente della commissione Lavoro, alla Relazione Annuale del presidente dell'Inps Pasquale Tridico. (ANSA).