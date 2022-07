Inps: Fedeli (Pd), applicare legge su parita' salariale

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il gender pay gap continua ad essere una triste realtà in Italia. Lo confermano i dati del XXI Rapporto Inps. Le donne guadagnano mediamente il 25% in meno degli uomini. Abbiamo finalmente una legge sulla parità salariale che va applicata, ma è indispensabile che anche le imprese facciano la loro parte per superare questa inaccettabile discriminazione. Si tratta infatti di un'ingiustizia che fa male alle donne e rappresenta un freno per la crescita e lo sviluppo dell'intero paese". Così la senatrice del Partito democratico Valeria Fedeli. (ANSA).