Inps: con 9 euro l'ora e 30 anni lavoro pensione 750 euro (2)

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La soluzione considerata - si legge - "rappresenta un'alternativa al ricorso a prestazioni assistenziali che vadano ad integrare una pensione frutto di una storia contributiva inadeguata e il cui costo graverebbe principalmente sulle future generazioni di lavoratori, perpetrando la tendenza degli ultimi decenni di attuare politiche poco lungimiranti che tendono a indebitare sempre più le nuove generazioni. Del resto, le prestazioni assistenziali previste attualmente dal nostro ordinamento, come l'assegno sociale e la pensione di cittadinanza, intervengono già in caso di redditi particolarmente bassi".

Secondo l'Inps i nati nel 1977-1980, oggi quarantenni, "registrano un brusco calo nei livelli di copertura e costituiscono pertanto la fascia più critica". La copertura media per gli Xers più giovani è del 66% (68% uomini 64% donne), corrispondente ad una vita attiva di 9 anni e 11 mesi nei primi 15 anni di vita lavorativa. (ANSA).