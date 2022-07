Inps: Cgil, tenuta economica e sociale messa a dura prova

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Dai dati Inps emerge con chiarezza come sia a rischio la tenuta economica e sociale del Paese, messa a dura prova prima dalla pandemia, tutt'altro che superata, e ora dalle conseguenze che la guerra in Ucraina sta determinando a livello mondiale e in particolare sul continente europeo, a partire dall'aumento dei costi dell'energia e dall'impennata dell'inflazione". Così la Cgil nazionale in merito al rapporto dell'Inps.

"Se i dati di ripresa occupazionale possono apparire rassicuranti in termini di numero di occupati, il rapporto Inps certifica ancora una volta - sottolinea la Confederazione - un grande problema nel nostro Paese rispetto alla qualità dell'occupazione. Minor numero di ore lavorate, part time involontario come zavorra sulla condizione femminile, crescita del tempo determinato e della somministrazione e calo nell'utilizzo dell'apprendistato indicano con chiarezza che il Paese fatica ad imboccare la strada del lavoro di qualità. Dato confermato anche dal tasso di irregolarità e di sommerso su cui sarà determinante un forte investimento come previsto dal Pnrr".

"Il rapporto evidenzia chiaramente - prosegue il sindacato di corso d'Italia - che le misure di sostegno adottate durante la pandemia sono state determinanti per la tenuta dell'occupazione e la salvaguardia dei redditi. Oggi la sfida è nelle trasformazioni di medio e lungo periodo che la pandemia ha determinato sia nei comportamenti individuali, come dimostra l'aumento delle dimissioni o il drastico calo del lavoro autonomo, sia nelle dinamiche occupazionali dei diversi settori che indicano con nettezza i settori più in difficoltà rispetto ai dati pre-crisi". (ANSA).