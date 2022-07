Inps: Cgil, tenuta economica e sociale messa a dura prova (2)

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Per la Cgil "occorre quindi intervenire con nettezza sul mercato del lavoro, riducendo drasticamente le tipologie e valorizzando l'ingresso nel mercato del lavoro con contratti che leghino la qualità dell'occupazione e la prospettiva di stabilità con la formazione. La qualità e non solo la quantità del lavoro è infatti decisiva per una ripresa che sappia accompagnarsi con la riduzione delle disuguaglianze e la tenuta della coesione sociale".

"Le condizioni di giovani e donne, la precarietà e la discontinuità lavorativa, i bassi salari sono ormai - afferma la Confederazione - realtà nota e consolidata, che va affrontata e superata innanzitutto utilizzando con lungimiranza le risorse del Pnrr". "Il 46% di part time - sottolinea la Cgil - riguarda le lavoratrici e consegna all'Italia un triste primato europeo.

Stesso discorso per il 23% di lavoratori che guadagnano meno di 780 euro al mese". "Gli sgravi contributivi, 21 miliardi nel solo 2021, non sono finalizzati a creare un'occupazione stabile, e spesso i lavoratori non sono i reali beneficiari di questo genere di misure".

"C'è poi il problema della frequenza contributiva dei giovani negli ultimi decenni, che rischia - avverte la Cgil - di condannarli a un futuro previdenziale incerto e povero, che possiamo evitare solo attraverso un lavoro stabile e di qualità e una pensione contributiva di garanzia che, come sindacati, proponiamo ormai da anni". "Più complessivamente, la spesa pensionistica è sotto controllo, e nel 2020 la sua incidenza sul Pil, se si sottraggono tutte le prestazioni means - tested, è arrivata al 13,4%".

Inoltre, per il sindacato di corso d'Italia "le ipotesi di riforma analizzate dall'Istituto sono molto distanti dalla nostra piattaforma sindacale. Per noi non è accettabile un'uscita con 64 anni e 35 di contribuzione, con penalizzazioni o ricalcoli contributivi, né tanto meno un anticipo della pensione solo per la quota contributiva, che rischia di colpire coloro che hanno retribuzioni basse o discontinuità lavorativa, in particolare le donne".

"Auspichiamo invece, come dichiarato dal Ministro Orlando, la riapertura del cantiere delle pensioni, non solo alla luce delle misure che scadranno alla fine dell'anno, ma per definire nuove misure di flessibilità, che tengano conto - conclude la Cgil - della gravosità dei lavori, del lavoro di cura e della condizione femminile". (ANSA).